Juventus hisseleri, Ajax mağlubiyeti sonrası çakıldı!

Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Juventus, dün 1-1'in rövanşında Ajax'a kendi evinde 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşamıştı. Devler Ligi macerasını çeyrek finalde sonlandıran Torino devine bir darbe de Borsa İtalya'dan geldi.

Dün geceyi 1.69 euro'dan kapatan Juventus hisseleri, bu sabah ise 1.30 euro'dan işlem görmeye başladı. Siyah Beyazlı kulübün hisselerinde tam %24'lük bir düşüş kaydedildi. Öte yandan Juve, yarı finali kaçırarak 13 milyon euroluk para ödülünden de mahrum oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler