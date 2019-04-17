  • Haberler
  • Futbol
  • Juventus hisseleri, Ajax mağlubiyeti sonrası çakıldı!

Juventus hisseleri, Ajax mağlubiyeti sonrası çakıldı!

Dün gece Ajax'a kendi evinde 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde nokta koyan Juventus'a bir şok da Borsa İtalya'dan geldi. Torino devinin hisselerinde %24'lük bir düşüş görüldü.

17 Nisan 2019, Çarşamba 13:30
- A +
Juventus hisseleri, Ajax mağlubiyeti sonrası çakıldı!

Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Juventus, dün 1-1'in rövanşında Ajax'a kendi evinde 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşamıştı. Devler Ligi macerasını çeyrek finalde sonlandıran Torino devine bir darbe de Borsa İtalya'dan geldi.

Dün geceyi 1.69 euro'dan kapatan Juventus hisseleri, bu sabah ise 1.30 euro'dan işlem görmeye başladı. Siyah Beyazlı kulübün hisselerinde tam %24'lük bir düşüş kaydedildi. Öte yandan Juve, yarı finali kaçırarak 13 milyon euroluk para ödülünden de mahrum oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.