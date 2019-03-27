Juventus Grimaldo'yu istiyor

Juventus bu sezon Benfica ile başarılı bir performans ortaya koyan kanat oyuncusu Grimaldo'nun peşinde.

27 Mart 2019, Çarşamba 10:40
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Juventus Grimaldo'yu istiyor

İtalyan devinin sol kanat pozisyonu için ilk hedefinin Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo olduğu ancak bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın Grimaldo'yu alternatifler arasına aldığı iddia ediliyor.

Tuttosport'ta yer alan haberde Torino ekibinin bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor...Ancak birçok Avrupa devinin Grimaldo'yu transfer etmek istmesi bu transferi bir hayli zorlaştıyor... Zira İspanyol oyuncunun adı son zamanlarda özellikle Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester United ile de anılıyor. (Bein Sports)

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