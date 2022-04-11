Juventus, Giacomo Raspadori’nin peşinde

Sezon sonunda Paulo Dybala ile yolları ayıracak olan Juventus, Arjantinli yıldızın yerini Giacomo Raspadori ile doldurmak istiyor. Bu sezon Sassoulo’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, hücumun her bölgesinde oynayabilmesi özelliğiyle Juventus’un hocası Massimiliano Allegri’nin dikkatini çekti.

Bu yaz yine Sassoulo’dan Domenico Berardi’yi kadrosuna katması beklenen Juventus, oyuncu için istenen 30 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulurken bu parayı Raspadori için ödemeye hazır. Raspadori’nin de Juventus’a katılmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İtalyan devinin bu transferde herhangi bir rakibi bulunmuyor.

Giacomo Raspadori bu sezon Serie A’da çıktığı 30 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.