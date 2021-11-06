Juventus - Fiorentina maçının öne çıkan rakamları

12. hafta mücadelesinde, 15 puan 0 averaj ile 10. sırada yer alan Juventus, 18 puan 3 averaj ile 7. sırada yer alan Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

Serie A’da daha önce 164 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Juve’nin galibiyetlerde 78-34 üstünlüğü bulunuyor. Juve’nin 267 golüne Fiorentina 174 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Juve’de hafta ortasındaki maçta iyi performans sergileyen Weston McKennie ve Mnauel Locatelli ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Fiorentina’da covid-19 test sonucu pozitif çıkan Nicolas Gonzalez karantinada bulunurken, Vincenzo Italiano sağ kanat için José Callejón’a şans vermesi bekleniyor.

Eksikler

Juve’de Aaron Ramsey, Mattia De Sciglio, Moise Kean, Fiorentina’da ise Erick Pulgar, Bartlomiej Dragowski, Nicolas Gonzalez karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Oran analizi

Fiorentina için TEK oranı 1.72 olduğunda toplam 3 maç, ÇİFT oranı 1.66 olduğunda yine topma 3 maçın hepsi TEK bitti. Fiorentina için ikinci yarı galibiyetine 4 oran verildiği toplam 6 maçta ise hiç kazanamadı.

Takım serileri

Juventus, Fiorentina’ya karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmanın 7’side 2,5 gol barajı aşılırken Fiorentina deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2,5 gol barajını aşamadı.

Fiorentina ligde son 11 maçı beraberlikle sonuçlanmadı

Beklenti

Juventus'un kötü gidişi geçen hafta Hellas Verona’ya yenilerek devam etti. Son hafta iyi oyunu ile Spezia takımına karşı 3-0 galip gelen Fiorentina’nın baskını Juve’ye zor anlar yaşatabilir.