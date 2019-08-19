Aaron Ramsey ile Adrien Rabiot'nun transferleri sonrası kadrosundaki orta saha sayısı yediye yükselen Juventus'un bu bölgedeki oyuncularından en az birini takımdan göndereceği konuşuluyordu. İtalyan basını, Blaise Matuidi ve Sami Khedira'yla yollarını ayıramayan Torino ekibinin şimdi de Emre Can'ı gözden çıkardığını duyurdu.

Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, Serie A devinin 25 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğunu yazarken Tuttosport ise Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in yıldız isimle ilgilendiğini öne sürdü. Yıldız isim, geçtiğimiz yaz Liverpool'dan bedelsiz olarak Juve'nin yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler