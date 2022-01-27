İtalyan devi Juventus, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Dusan Vlahovic'i kadrosuna katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Fiorentina'nın 21 yaşındaki forveti Dusan Vlahovic'i 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sırp yıldız, yeni takımında sezonluk 7 milyon Euro maaş alacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan golcü futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2018 yılından bu yana Fiorentina forması giyen Vlahovic, bu sezon 24 maçta kaydettiği 20 gol ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Arsenal de istiyordu

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Sırp golcü ile Premier Lig ekibi Arsenal de ilgileniyordu. Ancak futbolcu tercihini Juventus'tan yana kullandı.

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