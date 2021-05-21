İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'yı bir kez daha kiralık gönderdi. Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısından yetiştiği Gremio'ya 1 yıllığına kiralandı.

Son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Costa'nın Juventus'ta kazandığı yıllık ücretin yarısından düşük bir miktarda Gremio'da forma giyeceği bildirildi.

Bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa, altyapısından yetiştiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.

Lucescu'nun Shakhtar'ında parladı

Mircea Lucescu'nun Shakhtar'ında sergilediği performansla Avrupa'ya adını duyuran yıldız solak, 2015'te 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e imza attı. Almanya'da 2 yıl geçiren Brezilyalı'nın bir sonraki durağı İtalya oldu.

Bayern Münih ve Juventus kariyeri...

Juventus, 2017'de 6 milyon Euro'ya kiraladığı Costa'nın bonservisini 2018'de 40 milyon Euro karşılığında satın aldı. 2020'de Bayern'e kiralık olarak dönen ve tecrübeli oyuncu, 2021/22 sezonunda Gremio'da eski günlerine dönmeye çalışacak.

2020/21 sezonunda Juventus'ta 2, Bayern Münih'te ise 19 maça çıkan kanat oyuncusu, Bundesliga'da 1 gol, 1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 asistle skora katkı sağladı.