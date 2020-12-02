Juventus - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında Juventus Dinamo Kiev ile İtalya'da karşı karşıya geliyor. Grubun diğer favorisi Barcelona ile birlikte son iki maç öncesi üst tura yükselmeyi başaran Juventus prestij mücadelesi oynayacak gibi gözükse de lider Barça'yı yakalayabilmek adına kazanmak isteyecek. 1 puanı bulunan Dinamo Kiev'in hedefi ise aynı puandaki grup sonuncusu Ferencvaros'un üstünde grubu tamamlayarak yolurna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edebilmek. Bu şartlarda oynanacak Juventus Dinamo Kiev maçı ile ilgili merak edilenlere içeriğimizde yer verdik.

Juventus - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

2 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak olan Juventus - Dinamo Kiev maçı beIN SPORTS Max 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Juventus ile Dinamo Kiev arasında 20 Ekim'de oynanan ilk maçı İtalyanlar 2-0'lık skorla kazanmıştı. Grupta Barcelona 12 puanlı liderliğini sürdürüyor, ikinci sıradaki Juventus'un ise 9 puanı var. Mircea Lucescu yönetimindeki Dinami Kiev 3. sırada yer alırken, son sıradaki Ferencvaros'un da tek puanı bulunuyor,

Stephanie Frappart tarihe geçecek

Torino'da oynanacak Juventus - Dinamo Kiev Jkarşılaşmasında görev yapacak olan Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi tarihinde düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Frappart geçen sezon İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan Chelsea - Liverpool UEFA Süper Kupa'da da orta hakem olarak görev yapmıştı.