Juventus - Crotone Canlı

Juventus Serie A'nın 23.hafta kapanış maçında Crotone'yi ağırlıyor. Milli oyuncu Merih Demiral ise ilk 11'de. Juventus'un stoper hattında Merih Demiral ile De Ligt yer alıyor.

Inter'in Milan'ı geçtiği haftada Juventus galip gelip puan farkını azaltmanın peşinde...Inter 23 maç sonunda 53 puanla lider Juventus ise 21 maç sonunda 42 puan topladı ve 6.sırada yer alıyor

Juventus ilk 11: Buffon, Danilo, De Ligt, Merih, Alex Sandro, Bentancur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Kulusevski, Cristiano Ronaldo

Crotone ilk 11: Cordaz, Golemic, Luperto, Magallan, Pereira, Reca, Vulic, Molina, Messias, Ounas, Di Carmine





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