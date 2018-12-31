İtalyan devi Juventus, sezon başında ‘yılın transferi’ne imza atmış ve 117 milyon Euro (707 milyon TL) karşılığında Real Madrid’den Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki yıldıza yaramadı...

Los Galacticos’ta üst üste 7 sene 50 gol barajını geçen, kaldırmadık kupa ve almadık ödül bırakmayan CR7, Juve’de düşüşe geçti.

2018 yılında Eflatun-Beyazlılar’da ve Portekiz Milli Takımı’nda toplamda 29 maça çıkıp 34 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, Çizme temsilcisinde 24 maçta yalnızca 15 kez ağları sarsabildi.

2013’te 69 gol

İtalyan temsilcisinde maç başına 1 gol ortalamasının altına düşen Ronaldo, 2018 yılında 49 golde kaldı. Tecrübeli oyuncu, böylece 2010 yılından bu yana ilk kez bir senede 50 gol barajını geçemedi.

2013’te attığı 69 golle zirve yapan CR7, daha sonraki senelerde düşüşüne ‘dur’ diyemedi.

2014’te 61 kez ağları sarsan Portekizli yıldız, 2015’te 57, 2016’da 55 kez fileleri havalandırırken, Geçen yıl 53 gol attı.

Real Madrid’de hala kral!

2018’de Real Madrid forması altında 28 gol kaydeden Portekizli süperstar, ilginç bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncu, Los Galacticos’ta 2018’deki son maçına 26 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finalinde çıkmış olmasına rağmen Eflatun-Beyazlılar’ın bu seneki en skorer futbolcusu olmayı başardı.

33 yaşındaki futbolcunun attığı gole en çok yaklaşan isim 27 kez fileleri sarsan Gareth Bale oldu.

Galli kanat oyuncusundan sonra ise Karim Benzema geldi. Fransız forvet 18 kez ağları sarstı.