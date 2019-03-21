Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus'un, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yu korumak adına çok konuşulacak bir talepte bulunduğu öne sürüldü.

New York Times'ın okuyucularla paylaştığı habere göre İtalyan devi, tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ronaldo'nun tutuklanma tehlikesine karşı bu yaz katılacağı International Champions Cup'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmemesini istedi.

2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Kathryn Mayorga adındaki bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen 33 yaşındaki futbolcu, konunun kapanması için 375 bin dolarlık sus payı ödediğini kabul etmişti. Ancak Mayorga konuyu geçtiğimiz aylarda yargıya taşımıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler