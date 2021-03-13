İspanyol medyasından bomba bir Cristiano Ronaldo iddiası ortaya atıldı. Diario AS'ın haberine göre; Juventus maaşı büyük bir külfet oluşturmaya başlayan Cristiano Ronaldo'yu satma kararı aldı. İtalyan kulübü satış için 29 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Juve'nin tam 117 milyon euroluk bonservis bedeliyle 2018/2019 sezonu başında kadrosuna kattığı ve özellikle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için transfer edilen Ronaldo'nun bileti, takımın Porto'ya elenmesinden sonra kesildi.

64 milyon euroluk brüt maaşı olan ve kulübe bu anlamda büyük külfet oluşturduğu belirtilen haberde hem Ronaldo'nun hem de Real Madrid'in transfere sıcak baktığı belirtildi.











