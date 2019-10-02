Juventus - Bayer Leverkusen maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İtalyan devi Juventus, sahasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Juventus, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başarırken İtalyan ekibini galibiyeti getiren goller 37. dakikada Higuain, 61. dakikada Bernardeschi ve 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İlk hafta Atletico Madrid deplasmanından beraberlikle dönen Juventus, bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken ilk hafta Lokomotiv Moskova'ya mağlup olan Leverkusen ise iki maç sonunda puan alamayarak grubun son sırasında kaldı.

Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, maçın 18 kişilik kadrosunda yer alırken oyuna dahil olmadı.



