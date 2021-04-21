Juventus Başkanı Agnelli: Futbol ölmek üzere

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşandı. İngiliz takımları Manchester City, Arsenal Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladılar.

Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi. Ancak istifası kabul edilmedi ve konuyla ilgili bir resmi açıklama da gelmedi.









AP, projenin askıya alındığı ile ilgili haberinde, Avrupa Süper Lig yönetiminin "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Şu anki statü değişmeli. Projeyi yeniden şekillendirmek için atılacak uygun adımları yeniden gözden geçireceğiz." açıklamasına yer verdi.

Corriere dello Sport ise, Andra Agnelli'ye ulaşarak konuyla ilgili bir röportaj yaptı. Agnelli, "İstikrar olmazsa futbol ölür" derken, "Futbol muazzam bir kriz yaşıyor. yeni nesilleri etkiliyor. Bir yıldır kapalı olan stadyumlar bunu tetikledi" ifadelerini kullandı.

"15 ila 24 yaş arasındaki gençlerin% 40'ı futbola ilgi duymuyor. Dünya taraftarlarının üçte biri en az iki kulübü takip ediyor ve bu kulüpler Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından oluyor."

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