Juventus - Atletico Madrid (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 12 Mart Salı günü oynanacak iki maçla devam ediyor. Gecenin önemli maçında İtalyan devi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Ronaldo ve arkadaşları yoluna devam etmek için Atletico Madrid'in en az 3 farklı skorla geçmek zorunda. Çünkü ilk maçı Atletico Madrid kendi sahasında 2-0 kazanmayı bilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece deplasmanda Borussia Dortmund'a yenilen Diego Simeone'nin öğrencileri ise tur peşinde... Saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maç başladı...

Juventus 4. dakikada Chiellini ile golü buldu. Hakem, kaleci Oblak'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü vermedi.

27.dakikada Juventus, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus - Atletico Madrid ilk 11'ler...

Juventus: Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Rodrigo, Saul, Koke, Lemar, Griezmann, Morata

Juventus turu nasıl geçer?

İlk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Juventus'un turu geçmesi için İspanyol ekibini en az 3 farklı skorla yenmesi ya da maçı 2-0'dan uzatmalara götürerek kazanması gerekiyor.