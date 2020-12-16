Juventus - Atalanta maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'nun da bir penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Juventus, 29. dakikada Federico Chiesa ile öne geçerken Atalanta ise 57. dakikada Remo Freuler ile rakibine karşılık verdi. Cristiano Ronaldo ise 61. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Juventus'ta milli yıldızımız Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

Juventus, üst üste aldığı Torino ve Genoa galibiyetleri sonrası Atalanta'a takılırken 12 maç sonunda puanını 24 yaptı. Atalanta ise 11 maç sonunda puanını 18'e yükseltti.

























Juventus'ta sakatlığı süren Giorgio Chiellini ile milli futbolcumuz Merih Demiral, zorlu maçta forma giyemeyecekler. Atalanta'da ise Mario Pasalic ile Mattia Caldara, 90 dakikayı kaçıracak isimler.

Juventus, Atalanta'yı ağırladığı son 23 Serie A maçında 18 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Atalanta'nın Juventus'u Torino'da yendiği son maç Ekim 1989'daydı ve o maçı Claudio Caniggia'nın golüyle 1-0 kazanmışlardı. Gian Piero Gasperini, Atalanta'nın başına geçtiğinden bu yana Mavi Siyahlı ekibin ligde ikiden fazla karşılaşıp yenemediği tek takımın Juventus olması ise dikkat çeken bir başka istatistik.