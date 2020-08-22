Juventus artık Türkiye’de!

Juventus Kulübü’nün Türkiye’de ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül’de yapılacak organizasyonla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda Beşiktaş , Başakşehir ve Anadolu Yakası’nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek. Kız çocuklarının da yer alacağı eğitim içeriğinde İngilizce dil eğitimi, özel beslenme programları da yer alacak.