Juventus, Arkadiusz Milik’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Juventus, Arkadiusz Milik’in transferi konusunda kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağlayarak kiralık olarak kadrosuna kattı.

Forvet transferi için yoğun mesai harcayan Juventus, 28 yaşındaki santrfor Arkadiusz Milik’i kadrosuna kattı. Bir türlü anlaşma sağlanamamasından dolayı Memphis Depay transferinden son anda vazgeçen Juventus, tercihini Polonyalı oyuncudan yana kullandı.

Kiralama bedeli

Kiralık olarak kadroya katılan Arkadiusz Milik için Juventus Marsilya’ya 1 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 1 milyon euro’luk bonusları içeren bir kiralama bedeli ödeyecek. Kiralama anlaşmasında 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya adına tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Arkadiusz Milik, kulübüne 20 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



