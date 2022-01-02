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Juventus, Alexander Isak için Arsenal'e rakip oluyor

Juventus'un Ocak transfer döneminde Real Sociedad forveti Alexander Isak'ın transferi için Arsenal'e rakip olmaya hazırlanıyor.

02 Ocak 2022, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Juventus, Alexander Isak için Arsenal'e rakip oluyor

22 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda La Liga kulübü için etkileyici performans sergiledi ve tüm kulvarda 21 maçta yedi gol atarken 2 asist katkısı yaptı.

Isak, Temmuz ayında Real Sociedad ile uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmayı reddetti.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus'un oyuncuya ilgisi olduğu yazıldı.

Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'ın bu yaz Emirates Stadyumu'nda sözleşmeleri biterken, Pierre-Emerick Aubameyang'ın disiplin ihlali nedeniyle kulüpte bir geleceği yok gibi görünüyor.

Isak, 2019'da Borussia Dortmund'dan Bask takımına katıldığından beri Real Sociedad formasıyla çıktığı 110 maçta 40 gol ve yedi asistle oynadı.

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