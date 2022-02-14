Juventus, Adrien Rabiot ve Alex Sandro için tekliflere açık

İtalyan devinin, 2022-23 sezonu öncesinde maaş yükünü azaltmak ve daha genç oyunculara yatırım yapmaya istekli olduğu bildirildi.

La Gazzetta dello Sport'a göre , Juventus'un başantrenörü Massimiliano Allegri , sözleşmelerinin bitmesine 18 aydan daha az süre kalan Rabiot ve Sandro'nun uzun vadeli planlarına uymadığı için yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi.

Haberde Premier Lig kulüplerinin her iki oyuncu ilgisinin olduğu, ancak Juve'nin henüz resmi bir teklif almadığı belirtiliyor.

İtalyan ekibinden sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio ve Mattia Perin için yeni sözleşme önerip önerilmeyeceği merak konusu.

Rabiot, Juve formasıyla tüm müsabakalarda çıktığı 112 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, Sandro ise 260 maçta 14 gol ve 30 asist yaptı.