Justin Kluivert transferinde sürpriz detay! Belotti ve Galatasaray...

İsmi transferde Galatasaray ile anılan Roma'nın Holllandalı futbolcusu Justin Kluivert'ın yeni adresşi belli oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, Justin Kluivert'ın transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Bununla birlikte Hollandalı futbolcu, İngiltere'ye gitmeyi kabul etti. İki kulübün anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kiralık ya da bonservisi ile

Futbolcunun transferi konusunda ise hala bazı belirsizlikler bulunuyor. Fulham, Kluivert için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan kiralama teklifi sundu. İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonuna dönüşecek olan bu teklifi Roma kabul etmedi.

Galatasaray iddiaları

Kluivert'ın ismi transferde Galatasaray ile de bir dönem iddialarda yer alırken, Sarı-Kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Belotti detayı

Kluivert transferi için kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken eğer anlaşma sağlanır ve Hollandalı futbolcu Premier Lig'in yolunu tutarsa Roma, yüksek bir maaştan kurtulmuş olacak. Böylelikle ekonomik olarak rahatlayacak olan Roma'nın, ismi Galatasaray ile anılan bir başka futbolcu Andrea Belotti'nin transferini tamamlayabileceği belirtildi. Ayrıca Roma'nın, İtalyan golcüye 3+2 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu da iddia edildi.

Kararını veriyor

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında çıkan haberlere göre Belotti'nin Roma'yı daha fazla beklemek istemediği ve bu hafta kararını vermeyi planladığı gündeme gelmişti. Bununla birlikte İtalyan golcüyü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın yıllık 6 milyon Euro ve imza parası içeren 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu, Erden Timur'un ise futbolcuyu ikna etmek için İtalya'ya gidebileceği belirtilmişti.



