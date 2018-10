Just Cause 4 yeni fragmanında kötü karakterini tanıttı

Ancak, her zaman eğlence ve oyunlar olmayacak. Kurgusal Güney Amerika ülkesi Solís‘te yeni bir dünya keşfetmek, kahramanımız Rico Rodriguez için yeni tehditler anlamına geliyor. Just Cause 4’ün kötüsü Gabriela Morales sıradan bir düşman değil. Gabriela’ya göre, onun ve Rico’nun birçok ortak noktası var.

İşte Rico’nun rakibini tanıtan yeni Just Cause 4 fragmanı:





Avalanche, şimdilik Gabriela ve onun arka planı hakkındaki ayrıntıları saklıyor. Yine de, video “Rico’nun Rakibi” başlığıyla ona atıfta bulunuyor. Açıklamada, “kötü şöhretli Black Hand’in lideri ve Rico’nun en zorlu düşmanı” olarak tanıtılıyor. Ne yazık ki, fragman Gabriela’yı bu kadar güçlü kılan şeyin ne olduğu konusunda bir açıklama getirmiyor. Fakat gelişmiş bir paralı asker grubunun komutanı olması onu tehlikeli yapmaya yeter.

Black Hand, gelişmiş askeri sınıf silah ve teçhizat kullanan bir paralı asker birimi. Başlangıçtan itibaren Just Cause ve Just Cause 3’te ortaya çıkarak seride yaygın bir rol oynadı. Just Cause 3’te özellikle DLC’lerde daha büyük bir rol oynasa da, kurumun işleyişi hakkında çok az şey biliniyor. Bu nedenle, Gabriela Morales’in Just Cause 4 ile ortaya çıkması birçok soruya cevap verebilir.

Just Cause 4, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için 4 Aralık 2018’de yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman oyunun ekstrem dünyasını tanıtıyordu. Sunulacak dört farklı tabiatı ve sizi neleri beklediğini görmek istiyorsanız izlemenizi tavsiye ederiz. Just Cause 4’te Alpler, yağmur ormanları, geniş çayırlar ve çöllerde birbirinden zorlu şartlar oyuncuları bekliyor olacak. (Psoyun.com)