Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland maçı sonrası futbolun VAR ihtiyacı konusunda fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. D Grubu'ndan lider olarak son 16'ya yükselen Kırmızılar, 6. hafta maçında Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Anfield'daki karşılaşmada yaşananlar nedeniyle sık sık VAR'a ihtiyaç duyulurken, maçın sonuna 8 dakika eklendi.

90 dakika sonrasında soruları yanıtlayan Klopp, başlangıçta spora teknoloji getirmenin bir savunucusu olmasına rağmen artık görüşünü gözden geçirmek zorunda kalabileceğini söyledi.

İşte Klopp'un o sözleri:

"Çok uzun sürdü... Haklı olup olmadıklarını veya karar vermeleri zor olup olmadığını anlamadım ancak üç veya dört dakika sürdü ve futbolcular için bu soğukta beklemek gerçekten zor. İnsanların 'Tanrım, yine bundan mı bahsediyor?' dediğini duyabiliyorum ama çok uzun sürdü. "Evet, VAR iyi bir fikir" diyen insanlardan biriydim ama dürüst olmak gerekirse, bunu tekrar söyleyip söylemeyeceğimi gerçekten bilmiyorum."

NTV Spor