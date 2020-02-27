Jurgen Klopp’tan kariyer rekoru

Liverpool’la geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve bu dönem de adım adım Premier Lig kupasına koşan takımın Alman menajeri Jurgen Klopp, 8 Ekim 2015 tarihinde başladığı macerasında bugüne kadar 252 maça çıktı. Liverpool ile 154 galibiyet, 58 beraberlik, 40 da mağlubiyet yaşayan tecrübeli teknik adam, yüzde 61’lik galibiyet oranı yakaladı. Mainz 05 ile 270 maçta yüzde 40 galibiyet oranına ulaşan Klopp’un 318 maça çıktığı Borussia Dortmund’daki galibiyet oranı yüzde 56 oldu.