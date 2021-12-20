Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham ile 2-2 berabere kalan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp maçın ardından karşılaşmanın hakemi Paul Tierney'e tepki gösterdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 90 dakikanın tamamlanmasının ardından hakem Paul Tierney'in yanına giden Jürgen Klopp, "Hiçbir hakemle sorunum yok, sadece seninle!" ifadelerini kullandı. Klopp'un bu sözleri ekranlara yansıdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, hakem kararlarından memnun olmadığını dile getirerek, hakem ve VAR kararlarına tepki gösterdi.











