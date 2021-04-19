Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'deki Leeds United maçı öncesi Avrupa Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu. Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nden yana olduğunu söyledi

Jürgen Klopp, "Liverpool, bazı kararlardan daha fazlasıdır. Futbolculuğumdan bu yana Şampiyonlar Ligi var ve ben Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum. Amacım her zaman Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmaktı. Unutmayın, kulüplerin en önemli parçaları taraftarları ve takımlarıdır. Hiçbir şeyin bunun önüne geçmesine izin vermemeliyiz.

Futbolcularım bütün maçları kazanamamak haricinde yanlış bir şey yapmadılar. İnsanların bunu anlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı