İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un hocası Jurgen Klopp, önceki gün takımının başında 4. kez dalya yaptı. Devler Ligi A Grubu'nda Napoli karşısında 400. maçını oynayan başarılı çalıştırıcı, sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı.

Alman teknik adam, Ada ekibinde Tom Watson, Bill Shankly ve Bob Paisley'den sonra bu sayıya ulaşan 4. teknik adam oldu.

Bu arada Klopp, Napoli'nin grubu lider bitirmesiyle ilgili olarak, "Eğer Napoli böyle devam ederse, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilir" yorumunu yaptı. Grupta Liverpol ve Napoli bir üst tura yükselirken, Ajax da Avrupa Ligi'ne gitti, Rangers ise turnuvalara veda etti.