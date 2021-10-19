Jürgen Klopp: Virgil van Dijk dünyanın en iyi stoperi

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp oyuncusu Virgil van Dijk'a övgüler yağdırdı. Klopp, van Dijk'ın dünyanın en iyi stoperi olduğunu dile getirdi.

Klopp kendisine Virgil van Dijk hakkında sorular sorulması üzerine "Virgil'i neden sorduğunuzu anlıyorum çünkü o olağanüstü bir oyuncu, benim için kesinlikle dünyanın en iyi stoperi. Tanrı'ya şükür o bizimle" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'un Everton'a karşı oynadığı Merseyside derbisinde ciddi bir sakatlık geçiren ve sezonun çoğunda kadroda yer alamayan yıldız stoper bu sezon sahalara geri döndü.





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