Alınan kötü sonuçların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi.

Kariyerine Watford'da başlayan 50 yaşındaki Dyche, Ekim 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden 24 puana sahip Burnley, Everton'ın 4 puan gerisinde düşme potasında bulunuyor.

Yaşanan bu ayrılığın ardından Jürgen Klopp, 6 yıl 189 gün ile Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Ligde 5 yıl 288 gün ile Pep Guardiola ikinci, 3 yıl 181 gün ile Thomas Frank üçüncü sırada yer alıyor.