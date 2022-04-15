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Jürgen Klopp, Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi

İngiltere Premier Lig'de 24 puanla 18. sırada yer alan Burnley, 10 yıldır takımın başında olan Sean Dyche ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

15 Nisan 2022, Cuma 21:02 Son Güncelleme:
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Jürgen Klopp, Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi

Alınan kötü sonuçların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi.

Kariyerine Watford'da başlayan 50 yaşındaki Dyche, Ekim 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden 24 puana sahip Burnley, Everton'ın 4 puan gerisinde düşme potasında bulunuyor.

Yaşanan bu ayrılığın ardından Jürgen Klopp, 6 yıl 189 gün ile Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Ligde 5 yıl 288 gün ile Pep Guardiola ikinci, 3 yıl 181 gün ile Thomas Frank üçüncü sırada yer alıyor.

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