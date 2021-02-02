Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, ara transfer döneminin son gününde Schalke'den transfer edilen Türk yıldız Ozan Kabak hakkında açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmasının David Wagner'le alakası olmadığını ifade eden Jurgen Klopp, "Ozan, buraya David Wagner arkadaşım olduğu için gelmedi. Bu tamamen yanlış. Herkes Ozan hakkında her şeyi biliyor. Stuttgart'la küme düştüğü sezon bile çok iyi sezon geçirmişti." dedi.

Schalke'nin Alman futbolu içinde çok büyük sorunları olduğunu söyleyen Klopp, "Bu sorunların hiçbiri Ozan ile ilgili değil. Ama genç bir oyuncu olarak bu durumun içinde olmasına rağmen kalitesini asla kaybetmedi, ve tabii ki hala o büyük bir yetenek." dedi.