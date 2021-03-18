Jurgen Klopp kapıları kapattı: Kimse beni aramasın

Joachim Löw'ün Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı sonrası Panzerlerin başına kimin geçeceği merak konusu.

Birçok isim Almanya ile anılıyor. Bunlardanbiri de Liverpool'un Teknik Direktörü Jurgen Klopp. Ancak Alman teknik direktör, yaptığı açıklamayla milli takımın kapılarını kapattı.

Kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Klopp, "Liverpool'dan ayrıldığım zaman 1 yıl takım çalıştırmayacağım. 4 ya da 6 ay sonra kimsenin beni aramasına gerek yok. Beni hangi takım isterse istesin, 1 yıl ara vereceğim" ifadelerini kullandı.

Almanya için birçok aday konuşuluyor

Alman Milli Takımı için adı geçenler arasında Jurgen Klopp dışında Lothar Matthaus, Hansi Flick ve Arsene Wenger'in de adı geçmekte.