Jürgen Klopp için sürpriz iddia!

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'inde şampiyonluğu bir puanla Manchester City'e kaybeden Liverpool'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.

Kırmızılar, Leeds United ile Anfield Road'da oynadıkları mücadele öncesi, 11 maçta topladıkları 16 puanla sekizinci sırada yer alıyordu. Leeds United karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Liverpool, dördüncü dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-0 geriye düştü.





14. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle skora denge getiren Liverpool, 89. dakikaya kadar ikinci golü bulabilmek için birçok pozisyona girdi. Liverpool hücumcularının bir türlü galibiyeti getiren golü atamadığı karşılaşmanın 89. dakikasında konuk ekip, Summerville'nin attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

16 puanda kalan Liverpool dokuzuncu sıraya gerilerken, Menajer Jürgen Klopp'un geleceği ile ilgili de İngiliz basınında tartışmalar başladı.

KLOPP İÇİN AYRILIK İDDİASI

2008/2013 arasında Tottenham'da yardımcılık yapan daha sonra da Tottenham ve Aston Villa'da menajerlik koltuğuna oturan ve son olarak Swindon Town'da Futbol Direktörlüğü yapan Tim Sherwood, Klopp ile ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.

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Skysports'ta yayınlanan Soccer Saturday programında Liverpool'u değerlendiren Sherwood; "Ligi ilk dörtte bitiremezlerse Klopp, yönetim ile oturup yola devam etme motivasyonlarının olup olmadığına bakmak zorunda kalacak. Devam edebileceklerini sanmıyorum.

Bence ilk dördün dışında kalırlarsa kesin ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alanrak, grup maçlarının bitimine bir hafta kala bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Liverpool ligde gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.