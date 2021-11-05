Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a golcü futbolcu Roberto Firmino'dan şok haber. İngiliz ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp, Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olduğunu dile getirdi.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i 2-0 yendiği maçın 78. dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Firmino hakkında konuşan tecrübeli teknik adam şu açıklamaları yaptı:

"Ne kadar büyük olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ciddi bir sakatlık. Haftalar hakkında konuşuyoruz ve dört haftadan uzununu ciddi bir sakatlık olarak görüyorum.

Yerine Vinícius Júnior çağrıldı

Breziya Milli Takımı, Roberto Firmino'nun sakatlığının ardından kadroya, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinícius Júnior'u çağırdı.



