İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland ile ilgilendikleri iddialarına cevap verdi.

SportBild'e konuşan Klopp, Haaland için bahsedilen rakamların çılgınca olduğunu belirterek, "Bahsedilen rakamlar çılgınca, o seviyeye yaklaşmayacağız. Hiçbir ilgimiz yok, şansımız yok. Dürüst olmak gerekirse, Haaland'la hiçbir şey yapmak istemiyorum, çünkü bu hiç eğlenceli olmaz" ifadelerini kullandı.

Maliyeti 300 milyon Euro'yu geçebilir

Real Madrid, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan futbolcunun transfer maliyetinin, maaşı, menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte 300 milyon Euro'yu geçebileceği düşünülüyor.

Bu sezon 24 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü futbolcu 23 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

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