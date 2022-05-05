Jürgen Klopp devrimi!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, sahasında 2-0 yendiği Villarreal’i, İspanya’daki rövanşta 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu sezon harika bir performans gösteren Kırmızılar, teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde Devler Ligi’nde son 5 senede 3. kez finale kalmayı başardı. Klopp da, hocalık kariyerinde bu arenada toplamda 4. kez şampiyonluk maçına çıkma hakkını elde etti. 2013’te Borussia Dortmund’un başında Bayern Münih’e 2-1 kaybeden Alman hoca, diğer iki finale Liverpool’un başında çıktı. 2018’de Real Madrid’e, Loris Karius’un hatalı golleri sebebiyle 3-1 mağlup olan Klopp’lu Kırmızılar, 1 yıl sonra Tottenham’ı 2-0’la geçerek, tarihinde 6. kez bu mutluluğu yaşadı.

City’nin 1 puan gerisinde

Klopp, bununla da kalmadı ve takımına, bir sezonda Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası finallerine çıkan ilk İngiliz kulübü unvanını da kazandırdı. Bu kupalardan Lig Kupası’nı Chelsea’yi yenerek kazanan Liverpool, FA Cup Finali’nde de 14 Mayıs’ta yine Chelsea ile kapışacak, 28 Mayıs’ta da Devler Ligi finalinde boy gösterecek. Katıldığı tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Alman hocanın öğrencileri, İngiltere Premier Ligi’nde de bitime 4 maç kala 83 puanlı Manchester City’nin 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.