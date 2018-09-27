Geçen sezon İtalyan devi Milan’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Juraj Kucka, Ünal Karaman’ın gözüne girmeyi başaramadı. Bu sezon yalnızca Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Slovak yıldız, geride kalan 5 maça ise kulübede başladı.

Toplamda 4 maçta sadece 130 dakika forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, Onazi-Sosa ikilisinden formayı almak için idmanlarda ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi.

Karaman’dan yeni sistem

Öte yandan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman, hücum hattındaki rekabetten bir hayli memnun... Forvet hattındaki tüm oyuncularından faydalanmak isteyen tecrübeli hoca, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban’ın idman performanslarını yakından takip ediyor.

3 yıldızın da istekli tavırları teknik heyeti sevindirirken, Ünal Karaman’ın da sistemde değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, Kasımpaşa karşısında gol yollarında daha üretken olmak adına Burak-Rodallega ikilisini aynı anda sahaya sürebileceği belirtildi.