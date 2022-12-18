Juraj Kucka: 'Köy ligini kazanamazdınız'

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Slovak orta saha Juraj Kucka, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kucka, 2015 yılında başlayan Türkiye ile ilgili macerasını anlatarak, "Milan'ın büyük hayranıydım. Çocukluğumdan beri Milan'da oynamak hayalimdi. Genoa'dayken Türkiye'ye gidiyordum ama herşey bir gecede oldu. Neredeyse Türkiye'ye gidecekken menajerim beni arayacaklarını söyledi. Arabama bindim ve Galliani aradı, sonrasında Milan'a gittim. Türkiye'de daha fazla para kazanabilecekken Milan'a gitmeyi denemek istedim" açıklamasını yaptı.





"KÖY LİGİ'Nİ BİLE KAZANAMAZDINIZ"

Milan'da oynadığı dönemde Trabzonspor'un kendisini istediğini anlatan Kucka, transfer sürecini şu sözlerle anlattırken dikkat çeken sözler kullandı. Çek futbolcu "Orası inanılmazdı, tam bir çılgınlıktı. Şampiyonluk hedefi vardı, kadro da güçlüydü ama oradaki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk" sözlerini kullandı.

Kucka 1,5 yıl kaldığı Türkiye'den ayrılış sürecini ise, "Türkiye'de artık bana güvenmiyorlardı, İtalya'ya dönmek istedim, oranın dilini, futbolunu biliyordum ve Parma'ya imza attım. İyi bir karar vermiştim çünkü kariyerimi yeniden canlandırdım" diye konuştu.

Slovak oyuncu Juraj Kucka, Trabzonspor forması giydiği dönemde Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Ersun Yanal'la çalıştı. Kucka 21 maç Rıza Çalımbay'la, 10 maç Ünal Karaman'la ve 7 maçta da Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde forma giydi.





35 yaşındaki Kucka Süper Lig 'de toplam 33 maçta forma giymiş ve 3 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.