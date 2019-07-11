Juraj Kucka gerçeği...

2 yıl önce Bordo- Mavililer’e katılan ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Parma’ya transfer olan Juraj Kucka’nın sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Karadeniz ekibinin Slovak yıldız için Milan ile kontratı imzalatırken sözleşmeye İtalyan ekibiyle 2 yıl içerisinde hazırlık maçı yapacağı ve buradan elde edilecek gelirin Çizme temsilcisine gönderileceği yazıldı.

Ancak planlanan maç gününde Süper Lig karşılaşmalarının çakışması nedeniyle müsabaka iptal edildi. Fırtına’nın da bu anlaşmayı mahkemeye taşıdığı ve hükümlerinden kurtulmaya çalışacağı belirtildi.