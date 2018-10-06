Juraj Kucka, Akhisar maçı kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Akhisarspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'dan herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve geçtiğimiz hafta bordo mavili ekibi alacakları için FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor, şikayetin ardından Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önlemiş hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtulmuştu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor'

Trabzonspor kadroyu böyle açıkladı

Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;

ONUR KIVRAK

UĞURCAN ÇAKIR

ESTEBAN ALVARADO

MAJID HOSSEINI

MUSTAFA AKBAŞ

ZARGO TOURE

HÜSEYİN TÜRKMEN

JOAO PEREIRA

ZEKİ YAVRU

FILIP NOVAK

BATUHAN ARTARSLAN

OGENYI ONAZI

JOSE SOSA

ABDULKADİR PARMAK

YUSUF YAZICI

ABDULKADİR ÖMÜR

OLCAY ŞAHAN

VAHID AMIRI

ANTHONY NWAKAEME

CALEB EKUBAN

BURAK YILMAZ

HUGO RODALLEGA



