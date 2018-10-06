Juraj Kucka, Akhisar maçı kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Akhisarspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'dan herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve geçtiğimiz hafta bordo mavili ekibi alacakları için FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka maç kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor, şikayetin ardından Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önlemiş hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtulmuştu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor'
Trabzonspor kadroyu böyle açıkladı
Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;
ONUR KIVRAK
UĞURCAN ÇAKIR
ESTEBAN ALVARADO
MAJID HOSSEINI
MUSTAFA AKBAŞ
ZARGO TOURE
HÜSEYİN TÜRKMEN
JOAO PEREIRA
ZEKİ YAVRU
FILIP NOVAK
BATUHAN ARTARSLAN
OGENYI ONAZI
JOSE SOSA
ABDULKADİR PARMAK
YUSUF YAZICI
ABDULKADİR ÖMÜR
OLCAY ŞAHAN
VAHID AMIRI
ANTHONY NWAKAEME
CALEB EKUBAN
BURAK YILMAZ
HUGO RODALLEGA