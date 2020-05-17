Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares'ten flaş Galatasaray açıklaması geldi.

Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki sol bek, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, ''Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim.'' dedi.

Kariyer planlaması hakkında da konuşan Tavares, ''Türkiye ve Rusya'dan teklifler var. Şuan sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Menajerimle görüşüp bir karar alacağım.'' ifadelerini kullandı.



