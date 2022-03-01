Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sürerken Ukraynalı sporculardan da savunma kuvvetlerine destek sürüyor. Yurt dışında oynayan Ukraynalı oyuncuların bağışları sonrası Shakhtar'ın Ukrayna vatandaşlığına geçen Brezilya doğumlu oyuncusu Junior Moraes de orduya para bağışında bulundu.

Tribuna.com'un haberine göre Junior Moraes, orduya 1.675.000 Ukrayna Grivnası bağışta bulundu.

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2018'den bu yana Shakhtar forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, daha önce de yine Ukrayna'da Metalurg ve Dinamo Kiev formaları giymişti. Vatandaşlığa geçtikten sonra Moraes, Ukrayna Millî Takımı ile de 11 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.