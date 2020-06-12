Junior Fernandes en sevdiği rakibi Başakşehir

Süper Lig'in 27.haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor bu sezon hücumda oldukça etkili olurken Junior Fernandes ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Başakşehir ile anılan Şilili kanat oyuncunun Süper Lig'de en çok gol attığı takım yine Başakşehir oldu.

Junior Fernandes geçen sezon hem İstanbul'da hem Alanya'da birer gol atarken 2017-18 sezonunda iç saha maçında iki gol, 2016-17 sezonunda İstanbul'da ise bir gol atmıştı. Fernandes altı maçta Başakşehir'e karşı beş gol atmayı başardı







