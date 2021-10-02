Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden 32 takımın katılımıyla 28 Eylül’de başlayan Junior Davis Cup’ta Rusya ve Fransa, Junior Billie Jean King Cup’ta ise Çek Cumhuriyeti ise Japonya finale yükseldi.

Final karşılaşmaları yarın saat 11.00’de başlayacak. İki tekler, bir çiftler mücadelesi sonunda şampiyonlar belli olacak.

Türkiye’nin play-off mücadeleleri

Bugün play-off karşılaşmalarına devam eden Türkiye, kızlarda Romanya’yla, erkeklerde Brezilya’yla karşılaştı.

Junior Billie Jean King Cup play-off mücadelesinde Romanya karşısındaki ilk maçta Duru Yağmur Durgun, Mara Gae’ye 2-0 yenildi. İkinci mücadele Melisa Ercan sakatlık nedeniyle Cara Maria Mester karşılaşmadan çekildi. Kız Milli Takımı, çiftler maçında oynamadı.

Junior Davis Cup play-off maçında ise Brezilya serisinin ilk karşılaşmasında Önder Balcı, Luis Felipe Sandoval Carvalho’ya, Atakan Karahan da Matheus Amorim De Lima’ya 2-0 mağlup oldu. Son maçta Atakan Karahan/Önder Balcı ikilisi, Henrique De Brito/Luis Felipe Sandoval Carvalho ekibine 6-2’lik iki setle yenildi ve seri 3-0 Brezilya lehine tamamlandı.

Türkiye, yarın kızlar ve erkeklerde 11.’lik-12.’lik maçlarına çıkacaklar. (AA)