Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberlik ile sona eren mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Junior Caiçara açıklamalarda bulundu.

Caiçara açıklamalarında Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme'ye değinerek, "Bu maçta Nwakaeme'yi rakip olarak görmek istemezdim. Çok hızlı ve beni zorlayabilecek bir oyuncu. İyi ki oynamadı, Tanrı'ya şükürler olsun." ifadelerinde bulundu.

Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

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