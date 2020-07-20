Junior Caiçara: 'Şampiyonluğu sonuna dek hak ettik'

Medipol Başakşehir﻿﻿'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşma sonrası ülkesinde yayın yapan FOX Sports 'a çok özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Sambacı duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sonunda başardık. Geçtiğimiz sezonlarda direkten döndükten sonra bu sezon hedefimize ulaştık. Şu anda bunun tadını çıkarmalıyız. Kulüp yapmızi şimdiye kadar gördüğümüz destek ve önceki sezonlardaki performansımızla bu başarıyı hak ettik. Son birkaç yılı baz alırsak en istikrarlı takım bizdik ve şampiyonluk yalnızca zaman meselesiydi. Bu oyuncu grubu, neredeyse üç yıldır birlikte ve bu da başarı için çok önemli bir faktör.

Bu başarının bir parçası olduğum ve ileride çok daha büyük başarılar kazanacağına inandığım bu kulübün tarihine geçtiğim için mutluyum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağız. Aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde de son düzlüğe girdik ki burada her şey olabilir. Zira buraya kadar çok güçlü takımları eleyerek geldik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler