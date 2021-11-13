Julio Ribas: Türkiye, sahada kalitesini gösterdi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takımımız'a konuk olan Cebelitarık, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'nin sahada kalitesini gösterdiğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

"Haklı bir galibiyet adılar. Bizden çok üstündüler. Kafamda kalacak pozisyon ise kırmızı kart pozisyonuydu. Direkt kırmızı kart olmadığını düşünüyorum. Bu skoru ne kadar değiştirirdi onu bilemeyiz. Rakibimiz her açıdan daha iyiydi. Ufak bir nokta olarak ona değinmek istedim."







