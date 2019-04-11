Julian Assange kimdir? Assange neden tutuklandı?

Julian Assange kimdir, Wikileaks adlı internet sitesinin baş editörü, yayın kurulu üyesi ve kurucularından birisi olan Avustralya’lı internet aktivisti ve yayıncı. 2006 yılında Wikileaks’i kurmadan önce fizik ve matematik alanlarında öğretim gören Assange, ayrıca bilgisayar programcısı olarak çalışmıştır. Julian Assange 30 Kasım 2010 tarihinde Interpol tarafından en çok arananlar listesine alınmıştır.

Julian Assange, 3 Ağustos 1971 tarihinde, Townsville, Queensland, Avustralya’da dünyaya geldi. Ailesi gezici bir tiyatro topluluğunda çalışan tiyatroculardı. Anne babasının boşanmasının ardından tekrar evlenen annesi, yeni evliliğinde de mutluluğu bulamayınca çareyi çocuğuyla beraber eski kocalarından uzakta durmakta buldu. Bu sebeplerden dolayı Assange’ın çocukluk hayatı farklı şehirlerde sürekli ikamet değiştirerek geçti; bu süre zarfında pek çok okula kayıt olup ayrılmak zorunda kalan Assange, öğreniminin bir kısmını ise evinden tamamladı.

16 yaşına geldiğinde iki arkadaşıyla beraber bilgisayar korsanlığı (hacking) yapmaya başlayan Assange, bu amaçla International Subversives adlında bir topluluk kurdu. Çoğu kötü niyetli hackerın tersine önceliği her zaman bilgiye erişime veren Assange“Asla girdiğin bilgisayar sistemlerine zarar verme, onları asla çökertme ve sistemlerdeki bilgileri yanlış olanlarla değiştirme, sadece bilgiyi paylaş” olarak belirledi. 1987–1991 yılları arasında aktif olarak hackerlık yapan Assange, 1991 yılında 24 ayrı hack suçundan Avustralya polisi tarafından yakalandıysa da, 2100 dolarlık bir kefaretin ardından serbest bırakıldı.

1993 yılında Avustralya’nın ilk ISP (İnternet Servis Sağlayıcı)’larından birisini kuran Assange, 1994 yılı sonrasında Melbourne’da bilgisayar programcısı ve ücretsiz program yayınlayıcısı olarak çalıştı. Pek çok ücretsiz programın yayınlayıcı olarak net camiasında haklı bir üne kavuşan Assenge, 90’lı e 2000’li yıllarda toplam altı üniversiteye kayıt olduysa da, bunların hepsini tamamlayamadı. 2003–2006 yılları arasında devam ettiği ve fizik ile matematik eğitimleri aldığı Melbourne Üniversitesi’nde okurken Avustralya Ulusal Fizik Ödülü’nü kazandı (2005). Bu alanların dışındaki çalışmaları ise felsefe ve neurosience alanlarında gerçekleşti.

Julian Assange, 2006 yılında WikiLeaks adlı internet sitesinin kurucuları arasında yer aldı. Bilginin gizli saklı kalmaması için uğraşan vebu uğurda Amerika’nın Afganistan ve İran’a yaptığı saldırıların arka planında yer alan bilgileri halka ulaştıran Wikileaks, son olarak 2010 yılı Kasım ayında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkedeki Amerikan diplomatların yazışmalarını halka sunarak uluslararası arenada büyük bir karmaşaya sebep oldu.

WikiLeaks’in kurucularından birisi, baş editörü ve sözcüsüle bütün diğer basın organlarının açıkladığından daha fazla gizli belgeyi dünyaya duyurarak büyük bir ün elde etti. Her ne kadar WikiLeaks’in baş editörü olsa da kuruluştan para almadan, gönüllü olarak çalışan bir aktivist olan Assenge, 2009 yılında Amnesty Uluslararası Medya Ödülü’nü ve 2010 yılında Sam Adams Ödülü’nü kazandı. Kuruluşun yaptığı en büyük belge açıklaması ise 2010 Kasım ayında gerçekleşti; bir kısmı gizli ve sınırlandırılmış etiketleri de taşıyan tam 251.000 adet resmi A.B.D. belgesi.

Julian Assange’ın başı 14 Ağustos 2010 tarihinde, İsviçre’de katıldığı bir konferans sonrasında polisle derde girdi. Konferansta bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla aranmaya başlanan Assange, bu soruşturmayı temelde yoksun bir dava olarak nitelendirdi ve konferansı düzenleyen İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’ni bu olaydan dolayı suçladı. Suçlama ile ilgili olarak yasal olarak suçlanmadığı için Avrulpa yasalarınca tutuklanma emri çıkartılamadıysa da, Interpol kendisini kırmızı bülten ile aramaya başladı. Soruşturmayı yöneten Eva Finne adlı müfettiş ise “Assange’ın suçlu olduğunu gösteren bir kanıt bulamadık” şeklinde konu ile ilgili görüşlerini bildirdi. Suçlama halen kaldırılmadıysa da Assenge şu anda göz altında bulunmuyor.

2010 Kasım’ında basına verdiği belgelerin ardından WikiLeaks’de yayınlanmayı bekleyen halen çok sayıda belgeye sahip olduğunu belirten Julian Assange, bu belgelerin tamamını bir arada yayınlamadıklarını, çünkü bazılarının çok önemli olduğu için arada kaynamalarının istenmediğini ve gizli belgeleri açıklamaya devam edeceklerini bildirdi.