A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno Adriatico'nun sondan bir önceki durağı olan Matelica - Jesi etabı, dün 145 sporcunun katılımıyla koşuldu. 195 km'lik parkuru, 4 saat 42 dakika 11 saniyede tamamlayan Deceuninck - Quick Step sporcusu Julian Alaphilippe etap zaferine ulaşırken, Israel Cycling Academy'den Davide Cimolai ikinci, bir diğer Deceuninck - Quick Step'li Elia Viviani ise üçüncü sırada bitiş çizgisini geçti.

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Julian Alaphilippe, İtalya'da üçüncü, Tirreno Adriatico'da ikinci, toplamda ise altıncı kez çizgiyi ilk geçen isim olmayı başardı.

Tirreno Adriatico'da 6. etabın ilk 10'u:

1 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 4:42:11

2 Cimolai Davide Israel Cycling Academy ,,

3 Viviani Elia Deceuninck - Quick Step ,,

4 Venturini Clément AG2R La Mondiale ,,

5 Sagan Peter BORA - hansgrohe ,,

6 Richeze Maximiliano Deceuninck - Quick Step ,,

7 Keukeleire Jens Lotto Soudal ,,

8 Van Avermaet Greg CCC Team ,,

9 Janse van Rensburg Reinardt Team Dimension Data ,,

10 Consonni Simone UAE-Team Emirates ,,

Adam Yates son güne de mavi mayoyla çıkacak

Yarışın genek klasman lideri Adam Yates (Mitchelton-Scott), 6. etabı 25. sırada tamamladı ve ikinciyle arasındaki 25 saniyelik farkın erimesine izin vermedi. 2. etapta kazandığı genel klasman liderliği mayosunu son güne kadar korumasını bilen Britanyalı sporcu, bugün koşulucak son etapta şampiyonluğunu ilan etmek için yarışacak.

Son etap öncesi, genel klasman sıralamasının ilk 10'u:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 25:15:59

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:25

3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:35

4 Dumoulin Tom Team Sunweb 1:55

5 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 2:24

6 Poels Wout Team Sky 2:39

7 Pinot Thibaut Groupama - FDJ 2:46

8 Oomen Sam Team Sunweb 2:58

9 Clarke Simon EF Education First 3:03

10 Costa Rui UAE-Team Emirates 3:26

En iyi sprinter Maestri, en iyi tırmanışçı Lutsenko

Bugün koşulacak son etapta, herhangi bir prim kapısı yer almamasından dolayı, yarışın sprint ve tırmanış kategorilerindeki şampiyonlar belli oldu. Adam Yates en iyi sprinter kategorisindeki liderliğini Bardiani - CSF'ten Mirco Maestri'ye kaptırdı. İtalyan sporcu, dün elde ettiği puanlarla birlikte yarışı en iyi sprinter olarak tamamlamayı garantiledi ve bugünkü son etapta turuncu mayoyla boy gösterecek. Tırmanış kategorisinin galibi ise Astana'dan Alexey Lutsenko oldu.

Şu an liderliğini Sunweb'den Sam Oomen'in elinde bulundurduğu "En iyi genç" kategorisinin galibi ise bugünkü etaptan sonra belli olacak.

Takımlarda son durum şu şekilde:

1 EF Education First 75:16:44

2 Trek - Segafredo 1:29

3 Team Sunweb 5:34

4 Lotto Soudal 8:36

5 Astana Pro Team 12:02

Tirreno Adriatico'da 7. ve son etap: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto

World Tour takviminin 7. yarışı Tirreno Adriatico'da son gün geldi çattı. Turun genel klasman ve takım kategorisindeki galipleri, bugün koşulacak 10 km'lik bireysel zamana karşı etapta belli olacak. Türkiye saatiyle 15.10'da başlayacak etapta 144 sporcunun start alması bekleniyor.