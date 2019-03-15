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Julian Alaphilippe: Genel klasmanı kazanamasam da, bugükü zaferi unutmayacağım

Tirenno - Adriatico'da ikinci etabı kazanan Julian Alaphilippe, "Genel klasmanı kazanamasam bile bugünkü zaferin getirdiği hissi göz önüne alıp hayal kırıklığına uğramayacağım" dedi.

15 Mart 2019, Cuma 10:02
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Julian Alaphilippe: Genel klasmanı kazanamasam da, bugükü zaferi unutmayacağım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Tirreno Adriatico'da 2. günün kazananı, Deceuninck - Quick Step'ten Julian Alaphilippe oldu.

Fransız bisikletçi, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı;

"Dün çok fazla zaman kaybettik. Bugün iyi bir fırsat vardı ve ben de etabı kazanmak için limitlerimi zorladım. Günden günde kendi performasıma şaşırıyorum. Yarınki etabı da Elia Viviani'yle kazanmayı deneyeceğiz. Takım olarak çok motiveyiz. Eğer böyle devam edersek, genel klasmanı kazanabilirim. Ancak kazanamasam da, bugünkü zaferin getirdiği güzel hissi göz önüne alıp hayal kırıklığına uğramayacağım."

26 yaşındaki Julian Alaphilippe, Tirreno Adriatico'ya katılmadan önce, yine İtalya'da düzenlenen tek günlük Strade Bianche'yi kazanmıştı.

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