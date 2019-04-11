A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Deceuninck - Quickstep takımı, Bask Turu'nun dünkü üçüncü etabında kazaya karışan ve bitiş çizgisine son sırada ulaşan Julian Alaphilippe'in yarıştan çekildiğini duyurdu.

Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Dün yaşadığı sakatlıkla ilgili doktor değerlendirmeleri ve yarıştaki hava koşulları göz önüne alındıktan sonra, ekip olarak Julian Alaphilippe'in durması ve toparlanma sürecine odaklamsı gerektiğine karar verdik. Ardenlerdeki yarışlara kadar gelişimini izlemeye devam edeceğiz." denildi.

Julian Alaphilippe, yarışın ikinci etabını kazanıp genel klasmanda ikinci sıraya yükselmesine karşın, dünkü kaza nedeniyle 12 dakika farkla 77. sıraya kadar gerilemişti.

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nun 4. etabı, bugün Türkiye saatiyle 14:24'te başlayacak.



